شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجرى "رابيد تيست" اليوم استعداداً لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع فريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لتحليل رابيد تيست، اليوم السبت، استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الاثنين المقبل باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى. وفقد نادى الزمالك نقطتين ثمينتين فى صراعه على وصافة ترتيب الدوري المصري، والمركز الثانى المؤهل لدوري أبطال أفريقيا، ودخل الزمالك فى صراع شرس مع منافسه بيراميدز الذي يقع خلفه بفارق نقطتين فقط، ولكن سيتم خصم ثلاث نقاط من الزمالك مع نهاية الدوري.

ووضعت النتيجة الزمالك تحت التهديد بفقدان المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا حيث يملك 65 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثالث قبل جولتين على نهاية المسابقة.

الزمالك سيخصم منه ثلاث نقاط مع نهاية الدوري، تنفيذا لعقوبة عدم الحضور لمباراة الأهلي في الدور الأول، وبالتالى سيتراجع للمركز الثالث فى الترتيب الحالي برصيد 62 نقطة.

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بيراميدز سواجه الأهلي بطل المسابقة غداً الأحد فى الجولة 33، وسيلتقي الزمالك مع حرس الحدود بنفس الجولة بعد غد الاثنين.

الجولة الأخير لم يتم تحديد موعد لها، ولكن سيلعب الزمالك أمام الإسماعيلي ويلتقي بيراميدز مع المقاولون العرب.

في حال فوز بيراميدز بالمباراتين المتبقيتين سيخطف وصافة الدوري المصري دون النظر لنتائج الزمالك، الذى سيحتاج للفوز بمباراتيه هو الآخر، مع تعثر بيراميدز فى أى من مواجهتي الأهلي والمقاولون العرب.

فى حال التساوى فى النقاط بين الزمالك وبيراميدز مع نهاية الدورى، سيكون الاحتكام إلى المواجهات المباشرة مع عدم احتساب قاعدة الهدف خارج الأرض، وستكون الغلبة هنا لصالح الزمالك الذي فاز على بيراميدز ذهابًا وإيابًا بالنتيجة نفسها 2/0.