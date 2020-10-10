شكرا لقرائتكم خبر عن السداسية ووداع الكأس تمنحان الطلائع تأشيرة التفوق على المقاصة قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم، السبت، منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، ويستضيف طلائع الجيش مصر المقاصة فى الثامنة مساءً باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الطلائع بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الفريق الفيومى من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

*ترتيب الطلائع ومصر المقاصة بجدول الدوري

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة جمعها من 31 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 14 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة جمعها من 31 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 11 لقاءً وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 38.

*تاريخ مواجهات الطلائع ومصر المقاصة

التقى الفريقان فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى باستاد السلام فى 27 يناير الماضي، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، تقدم ميدو جابر للمقاصة، وتعادل عمرو جمال فى بداية الشوط الثاني، وأدار المباراة الحكم محمود عاشور.

تاريخيا، تواجه الفريقان فى 14 مباراة، جميعها بمسابقة الدوري الممتاز، حقق المقاصة الفوز في مباراتين، مقابل 4انتصارات للطلائع، بينما حسم التعادل نتيجة 8 مباريات منها مباراتين تعادل سلبي.

سجل لاعبو المقاصة 12 هدفاً مقابل 16 لفريق الطلائع، سجل حسين حمدي أول أهداف المقاصة في مرمي الطلائع، بينما سجل دودزي أول أهداف الأخير في مرمي الفريق الفيومي في أول مباراة جمعت بين الفريقين يوم 2 ديسمبر 2010، وجاء عرفة السيد لاعب طلائع الجيش كهداف مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.

وكانت أكبر نتيجة هى انتصار طلائع الجيش على المقاصة بنتيجة 6/1، موسم 2014/2015، بينما أكبر فوز للمقاصة برباعية نظيفة موسم 2017/2018.

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وتعتبر نتيجة بهدف لكل منهما، هي الأكثر تكرارا في تاريخ مواجهات الفريقين، 6 مرات، وحافظ طلائع الجيش على شباكه نظيفة في 6 مباريات، مقابل 4 لمصر المقاصة.

وبعيداً عن أرقام مواجهات الفريقين فى الدوري ، التقى الطلائع ومصر المقاصة فى 17 فبراير 2020 وهى أخر مواجهة بين الفريقين قبل صدام الليلة ولكنها كانت الاولى بينهم فى كأس مصر ، حيث نجح الطلائع فى خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية بالفوز بهدف دون رد سجله كيفين موهيرى.

*بسيونى يبحث عن المنطقة الدافئة وعاشور يفتش عن إستعادة الانتصارات

ويبحث عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش عن المنطقة الدافئة بجدول الدوري عن طريق استعادة الانتصارات الغائبة عن الفريق ، في المقابل وطالب على عاشور المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بإغلاق ملف أزمة مستحقاتهم المتأخرة لحين انتهاء مباريات الدوري لإستعادة قطار الانتصارات مجدداً بعد الخسارة من بيراميدز لتحسين ترتيب الفريق الفيومى قبل نهاية المسابقة.

*التشكيل المتوقع للطلائع ومصر المقاصة

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام مصر المقاصة مكون من :" محمد بسام - أحمد زولا - علي الفيل - أحمد سامي - محمد ناصف - فرانك ستيفن -أحمد هانى - أحمد سمير - محمد أشرف روقة - عمار حمدى - عمرو جمال".

ويبدو التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الطلائع مكون من :" محمود حمدى وعصام صبحى وأحمد مودى وأحمد ياسين وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم وباولن فوافى وعمرو مرعى".