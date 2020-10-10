الامارات | اشتباك عنيف بين أحمد فهمي وشيكابالا.. ونجم الزمالك يتهجم على جمهور الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباك عنيف بين أحمد فهمي وشيكابالا.. ونجم الزمالك يتهجم على جمهور الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام مصرية عن حدوث مشادة عنيفة بين الفنان أحمد فهمي ونجم الزمالك محمود شيكابالا، خلال حفل زفاف عضو مجلس إدارة الزمالك السابق شريف منير حسن، والذي أقيم أمس بأحد الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت صحيفة الوطن أن المشادة حدثت عندما عاتب شيكابالا الفنان أحمد فهمي بسبب تصريحاته كمشجع للنادي الأهلي، وحاول فهمي تهدئة قائد الزمالك إلا أن الأخير قام بسب جمهور الأهلي، وهو ما دفع فهمي للاشتباك معه. وأضافت: "فور حدوث الواقعة تدخل أمير مرتضي منصور، وعدد من الحضور لفض الاشتباك الذي كاد يتحول إلى مشاجرة بالأيدي".

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