الامارات | "الأولمبية المصرية": ليس من حق "فيفا" التدخل في عقوبة إيقاف مرتضى منصور

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأولمبية المصرية": ليس من حق "فيفا" التدخل في عقوبة إيقاف مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، المهندس شريف العريان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، أن وزير الشباب والرياضة المصري ليس من اختصاصاته التدخل لإلغاء قرار "اللجنة الأولمبية" الأخير، المتعلق بوقف رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور 4 سنوات، وانه "ليس من حق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التدخل أيضاً في قرارات اللجنة أو إلغائها.

وقال العريان:"اللجنة الأولمبية المصرية، اجتمعت ونظرت في الشكاوى المقدمة من 29 اتحاد لعبة أولمبية، ضد مرتضى منصور، وأصدرت قرارها النهائي بحقه"، مؤكداً أن الزمالك ليس طرفاً في الأزمة على الإطلاق. وأوضح: "جميع القضاة في اللجنة الأولمبية منتدبين من وزارة العدل، وليس لرئيس اللجنة الأولمبية أو أعضائها التدخل في الأحكام الصادرة من قضاة اللجنة، وليس من حق أي جهة التدخل فيها سوى اللجنة الأولمبية الدولية والمحكمة الرياضة الدولية".

واستطرد قائلاً: "الإجراء الطبيعي لوزير الشباب والرياضة بعد اتخاذ قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف منصور 4 سنوات، هو رفع التوقيعات الخاصة برئيس نادي الزمالك، والاعتراف بتوقيع أحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك المكلف بتسيير الأمور لحين انتخاب رئيسٍ جديد للنادي في أول اجتماع للجمعية العمومية في الزمالك"، لافتاً إلى بقاء أقل من عام على الرئاسة الحالية، وأن هناك انتخابات لكل الأندية لاختيار مجالس جديدة.

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وكشف العريان أن من حق مرتضى منصور أن يطعن على قرار اللجنة في مدى لا يتعدى أسبوع على إصدار القرار، على أن تصدر اللجنة قرارها بعد ذلك، وفي حال تم رفض الطعن، فإن من حق المتضرر وفقاً للقانون 71 لعام 2017 أن يذهب إلى المحكمة الرياضية واللجنة الدولية. وتابع: "طالبنا رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، إثبات عكس الشكاوى، لكنه لم يفعل ذلك، وهو يعلم تماماً أنه إذا لم يطعن على قرار اللجنة الأولمبية المصرية، فإنه يتنازل عن حقه، ولا اعتقد أن "مجلس النواب" المصري، سيتدخل في هذا الأمر".

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