شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أحمد فهمي وشيكابالا: قائد الزمالك سب جمهور الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد حفل زفاف المدير الإقليمي بمصر لإحدى شركات الاتصالات شريف منير حسن، مشادة حادة بين كل من الفنان أحمد فهمي، ولاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا.

بدأ الخلاف بمجرد أن وصل الفنان أحمد فهمي وزوجته إلى الحفل مع زوجته هنا الزاهد، وبحسن نية قام بالقاء التحية على شيكابالا الذي كان مع زوجته هو الآخر ولكن تفأجا «فهمي» بأسلوب متغير من شيكابالا في الكلام وقال له: «أنت مزوها أوي يا فهمي»، ليرد عليه الأخير: «مش مزودها أنت اللي عملت إشارة ميصحش تعملها لناس تخصني في إشارة لجمهور النادي الأهلي».

ورد شيكابالا: «مين اللي يخصوك؟ تقصد جمهور الأهلي، طيب...» وتلفظ بلفظ خارج في حق جماهير الأهلي، ورد عليه أحمد فهمي قائلًا: «عيب متشتمش خليك محترم»، ليكرر شيكابالا السباب مرة أخرى لجماهير الأهلي، فما كان من الفنان أحمد فهمي إلا أن قام بسب شيكابالا بنفس الألفاظ التي تلفظ بها، قائلًا: «أنا مش هشتم جمهور الزمالك المحترم أنا هشتمك أنت علشان أنت واحد مش محترم»، ليتطور الأمر لمشادة قوية، وحاول أمير مرتضي منصور التدخل لفض الخلاف وحاولوا الصلح ولكن فهمي رفض.

ومن المعروف أن خلاف أحمد فهمي وشيكابالا بدأ منذ مباراة السوبر حينما قام قائد الزمالك بعمل إشارات غير لائقة لجمهور الأهلي، الأمر الذي اعترض عليه فهمي، وبعدها تم تصفيه الأجواء بين شيكابالا وفهمي بعد تدخل أعضاء من مجلس إدارة الزمالك.