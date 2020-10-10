شكرا لقرائتكم "وصلة غزل" من موسيمانى لصالح جمعة قبل مواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، دعمه لصالح جمعة لاعب الفريق من خلال الحديث معه بشكل فردى عقب مباراة إنبى، التى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة.

وأكد المدير الفنى للاعب الفريق أن الفترة القليلة التى شارك فيها خلال لقاء إنبى الأخير أثبتت أنه قادر على صناعة الفارق بفضل قدراته الفنية العالية ولمساته الجيدة التى لا يختلف عليها أحد.

وتابع موسيمانى حديثه لصالح جمعة، قائلاً: أنت صاحب قدرات فنية عالية، سعمت عنها بمجرد تعاقد النادى معى ولا أرغب فى معرفة أى أزمة سابقة لك مع الفريق أو مع أى مدرب سابق فما يهمنى حالياً هو التركيز فى الملعب وتقديم أفضل ما لديك ووقتها سأدفع بك فى الملعب دون النظر أو الاهتمام لما يُثار فى الإعلام أو فى السوشيال ميديا عنك.

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وواصل مدرب الأهلى كلامه للاعب، قائلاً: لو تفوقت وتألقت وركزت ستكون نجما فوق العادة فى الفريق لأن من يجتهد معى يكون له شأن آخر فى الملعب، ويتطلع المدرب الجنوب أفريقى لتحفيز صالح جمعة ليكون أحد نجوم الفريق فى مباراة بيراميدز غداً الأحد فى الدوري.