شكرا لقرائتكم الزمالك يخضع لتحليل رابيد تيست استعدادا لمواجهة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى اليوم السبت، فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، تحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الاثنين المقبل على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى، وفقد نادى الزمالك نقطتين ثمينتين فى صراعه على وصافة ترتيب الدورى المصري، والمركز الثانى المؤهل لدورى أبطال أفريقيا، ودخل الزمالك فى صراع شرس مع منافسه بيراميدز الذى يقع خلفه بفارق نقطتين فقط، ولكن سيتم خصم ثلاث نقاط من الزمالك مع نهاية الدوري.

ووضعت النتيجة الزمالك تحت التهديد بفقدان المركز الثانى المؤهل لدورى أبطال أفريقيا حيث يملك 65 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثالث قبل جولتين على نهاية المسابقة.

الزمالك سيخصم منه ثلاث نقاط مع نهاية الدوري، تنفيذا لعقوبة عدم الحضور لمباراة الأهلى فى الدور الأول، وبالتالى سيتراجع للمركز الثالث فى الترتيب الحالى برصيد 62 نقطة.

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بيراميدز سواجه الأهلى بطل المسابقة غداً الاحد فى الجولة 33، وسيلتقى الزمالك مع حرس الحدود بنفس الجولة بعد غد الاثنين.

الجولة الأخير لم يتم تحديد موعد لها، ولكن سيلعب الزمالك أمام الإسماعيلى ويلتقى بيراميدز مع المقاولون العرب.

فى حال فوز بيراميدز بالمباراتين المتبقيتين سيخطف وصافة الدورى المصرى دون النظر لنتائج الزمالك، الذى سيحتاج للفوز بمباراتيه هو الآخر، مع تعثر بيراميدز فى أى من مواجهتى الأهلى والمقاولون العرب.

فى حال التساوى فى النقاط بين الزمالك وبيراميدز مع نهاية الدورى، سيكون الاحتكام إلى المواجهات المباشرة مع عدم احتساب قاعدة الهدف خارج الأرض، وستكون الغلبة هنا لصالح الزمالك الذى فاز على بيراميدز ذهابًا وإيابًا بالنتيجة نفسها 2/0.