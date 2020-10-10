شكرا لقرائتكم كل ما تريد معرفته عن مباراة طلائع الجيش والمقاصة بالجولة الـ32 من الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسدل اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، حيث يستضيف طلائع الجيش نظيره مصر المقاصة فى الثامنة مساء على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق الفيومى من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى نفس الجولة.

*ترتيب الطلائع ومصر المقاصة بجدول الدورى



ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 14 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

*تاريخ مواجهات الطلائع ومصر المقاصة



كان الفريقان قد التقيا فى الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري، بإستاد السلام فى 27 يناير الماضي، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، تقدم ميدو جابر للمقاصة، وتعادل عمرو جمال فى بداية الشوط الثاني، وأدار المباراة الحكم محمود عاشور.

تاريخيا، تواجه الفريقان فى 14 مباراة، جميعها فى مسابقة الدورى الممتاز، حقق المقاصة الفوز فى مباراتين، مقابل 4انتصارات للطلائع، بينما حسم التعادل نتيجة 8 مباريات منها مباراتين تعادل سلبي.

سجل لاعبو المقاصة 12 أهداف مقابل 16 هدفا لفريق الطلائع، سجل حسين حمدى أول أهداف المقاصة فى مرمى الطلائع، بينما سجل دودزى أول أهداف الأخير فى مرمى الفريق الفيومى فى أول مباراة جمعت بين الفريقين يوم 2 ديسمبر 2010، وجاء عرفة السيد لاعب طلائع الجيش كهداف مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.

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وكانت أكبر نتيجة هى انتصار طلائع الجيش على المقاصة بنتيجة 6/1، موسم 2014/2015، بينما أكبر فوز للمقاصة برباعية نظيفة موسم 2017/2018.

وتعتبر نتيجة بهدف لكل منهما، هى الأكثر تكرارا فى تاريخ مواجهات الفريقين، 6 مرات، وحافظ طلائع الجيش على شباكه نظيفة فى 6 مباريات، مقابل 4 لمصر المقاصة.

وبعيداً عن أرقام مواجهات الفريقين فى الدورى، التقى الطلائع ومصر المقاصة فى 17 فبراير 2020 وهى أخر مواجهة بين الفريقين قبل صدام الليلة ولكنها كانت الاولى بينهم فى كأس مصر، حيث نجح الطلائع فى خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية بالفوز بهدف دون رد سجله كيفين موهيرى.

*بسيونى يبحث عن المنطقة الدافئة وعاشور يفتش عن استعادة الانتصارات



ويبحث عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش عن المنطقة الدافئة بجدول الدورى عن طريق استعادة الانتصارات الغائبة عن الفريق، فى المقابل وطالب على عاشور المدير الفنى لمصر المقاصة لاعبيه بإغلاق ملف أزمة مستحقاتهم المتأخرة لحين انتهاء مباريات الدورى لإستعادة قطار الانتصارات مجدداً بعد الخسارة من بيراميدز لتحسين ترتيب الفريق الفيومى قبل نهاية المسابقة.

*التشكيل المتوقع للطلائع ومصر المقاصة



ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام مصر المقاصة مكون من: "محمد بسام - أحمد زولا - على الفيل - أحمد سامى - محمد ناصف - فرانك ستيفن -أحمد هانى - أحمد سمير - محمد أشرف روقة - عمار حمدى - عمرو جمال".

ويبدو التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الطلائع مكون من: "محمود حمدى وعصام صبحى وأحمد مودى وأحمد ياسين وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم وباولن فوافى وعمرو مرعى".