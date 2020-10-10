شكرا لقرائتكم بعد تألقه.. تعرف على مسيرة مروان محسن مع الأهلى والإسماعيلى وبتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى موسم هو الأطول بتاريخ مسابقة الدورى العام، استطاع مروان محسن مهاجم النادى الأهلى أن يحقق رقماً خاصاً به، بعد زيادة الحصيلة التهديفية بثنائيته الأخيرة فى مباراة الأهلى وإنبى بالجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، ليصبح الموسم الجارى هو أفضل مواسم مروان فى الايجيبشن ليج منذ الانضمام إلى القلعة الحمرء قبل أربع سنوات.

مروان محسن انضم إلى الأهلى فى موسم 2016 قادماً من النادى الإسماعيلى بقيمة مادية كبدت خزينة الأحمر 10 ملايين جنية، وبذلك يكون مروان قد لعب لـ 3 أندية فى الدورى هى "الاهلي، الاسماعيلي، بتروجت".

شارك مروان محسن مع الأهلى في82 مباراة خلال 4 مواسم، سجل خلالهم 21 هدفاً، وصنع 6 أهداف.

فيما كان موسم 2015 كان الأفضل لمروان، حيث سجل مع الاسماعيلى 14 هدفاً وصنع 8

أما عن أعلى معدل تهديفى لمروان محسن فكان مع فريق بتروجت برصيد 18 هدفا فى 73 مباراة خاضها مع الفريق البترولي، وتمكن من صناعة 3 أهداف أخرى.

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وبشكل عام شارك مروان محسن مع الفرق الثلاثة الأهلى والاسماعيلى وبتروجت فى 150 مباراة، سجل خلالهم 44 هدفاً وصنع 16.

أفضل موسم لمروان محسن مع الأهلى فى مسابقة الدورى منذ انضمامه إلى الفريق الأحمر كان الموسم الجارى، حيث سجل 8 أهداف من بينها 7 أهداف فى الدورى، ويليه الموسم الماضى، حيث سجل 8 أيضاً ولكن من بينها 6 فقط بالدورى.

أما عن مسيرته الدولية، فقد انضم صاحب الـ31 عاماً للمنتخب الوطنى فى عام 2011، وبالتحديد فى شهر سبتمبر، وشارك مروان محسن مع منتخب الفراعنة فى 35 مباراة دولية وسجل 7 أهداف.