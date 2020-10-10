شكرا لقرائتكم محمد إيهاب يعلن خضوعه لتحليل مفاجئ للمرة الرابعة للكشف عن المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال، الحاصل على برونزية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ريو دى جانيرو 20016 بالبرازيل، عن خضوعه لتحليل مفاجئ للمرة الرابعة للكشف عن المنشطات فى عام 2020، بالرغم من غموض موقف مصر حتى الأن من المشاركة بسبب أزمة الإيقاف الدولى، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب مؤخرا تعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب الرئيس السابق بعد ابتعاده الفترة الماضية بسبب تجميده بناء على رغبته فى ظل التحقيق فى أزمة المنشطات التى تسببت فى إيقاف مصر دوليا، وتتكون اللجنة من كل من هانى شيخون وأدهم قليعى وأحمد عبد الموجود وكوثر الموجى ووفاء موسى وحسن فتحى.

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وتعمل هذه اللجنة لتيسير أعمال الاتحاد مع إعادة هذه اللجنة لهيكلة العمل وإعادة تشكيل اللجان، وقال مصدر داخل اللجنة الأولمبية مسبقا أن محجوب تجميده جاء بناء على رغبته قبل أن تقوم النيابة بتبرأته.

وتنتظر اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، تحديد جلسة فى المحكمة الدولية بخصوص القضية التى رفعتها اللجنة من أجل رفع الإيقاف عن اتحاد رفع الأثقال المصرى حتى يتمكن من المشاركة فى اولمبياد طوكيو 2021، خاصة بعد أن تقرر إلغاء اللجنة المستقلة التى تسببت فى إيقاف لاعبى منتخب رفع الأثقال لمدة عامين، على خلفية ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا 2016.