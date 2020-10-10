شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب بطل الأثقال يخضع لتحليل منشطات مفاجئ للمرة الرابعة فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد إيهاب، البطل الأولمبى فى رفع الأثقال والحاصل على برونزية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ريو دى جانيرو 20016 بالبرازيل، خضوعه لتحليل مفاجئ للمرة الرابعة للكشف عن المنشطات خلال عام 2020، بالرغم من غموض موقف مصر حتى الآن من المشاركة بسبب أزمة الإيقاف الدولى. وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



محمد إيهاب

وقررت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، مؤخرا تعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب الرئيس السابق بعد ابتعاده الفترة الماضية بسبب تجميده بناء على رغبته فى ظل التحقيق فى أزمة المنشطات التى تسببت فى إيقاف مصر دوليا، وتتكون اللجنة من كل من هانى شيخون وأدهم قليعى وأحمد عبد الموجود وكوثر الموجى ووفاء موسى وحسن فتحى.

وتعمل هذه اللجنة لتيسير أعمال الاتحاد مع إعادة هذه اللجنة لهيكلة العمل وإعادة تشكيل اللجان، وقال مصدر داخل اللجنة الأولمبية مسبقا أن محجوب تجميده جاء بناء على رغبته قبل أن تقوم النيابة بتبرأته.

Advertisements