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محمد إيهاب بطل الأثقال يخضع لتحليل منشطات مفاجئ للمرة الرابعة فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد إيهاب، البطل الأولمبى فى رفع الأثقال والحاصل على برونزية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ريو دى جانيرو 20016 بالبرازيل، خضوعه لتحليل مفاجئ للمرة الرابعة للكشف عن المنشطات خلال عام 2020، بالرغم من غموض موقف مصر حتى الآن من المشاركة بسبب أزمة الإيقاف الدولى. وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".


محمد إيهاب

وقررت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، مؤخرا تعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب الرئيس السابق بعد ابتعاده الفترة الماضية بسبب تجميده بناء على رغبته فى ظل التحقيق فى أزمة المنشطات التى تسببت فى إيقاف مصر دوليا، وتتكون اللجنة من كل من هانى شيخون وأدهم قليعى وأحمد عبد الموجود وكوثر الموجى ووفاء موسى وحسن فتحى. 

وتعمل هذه اللجنة لتيسير أعمال الاتحاد مع إعادة هذه اللجنة لهيكلة العمل وإعادة تشكيل اللجان، وقال مصدر داخل اللجنة الأولمبية مسبقا أن محجوب تجميده جاء بناء على رغبته قبل أن تقوم النيابة بتبرأته.

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وتنتظر اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، تحديد جلسة في المحكمة الدولية بخصوص القضية التي رفعتها اللجنة من أجل رفع الإيقاف عن اتحاد رفع الأثقال المصري حتي يتمكن من المشاركة في اولمبياد طوكيو 2021 ، خاصة بعد ان تقرر إلغاء اللجنة المستقلة التى تسببت فى إيقاف لاعبى منتخب رفع الأثقال لمدة عامين، على خلفية ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا 2016.

 

 

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