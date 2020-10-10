شكرا لقرائتكم خبر عن "وصلة إشادة" من موسيمانى لصالح جمعة قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، دعمه لصالح جمعة لاعب الفريق من خلال الحديث معه بشكل فردى عقب مباراة إنبى، التى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة. وأكد المدير الفنى للاعب الفريق أن الفترة القليلة التى شارك فيها خلال لقاء إنبى الأخير أثبت أنه قادر على صناعة الفارق بفضل قدراته الفنية العالية ولمساته الجيدة التى لا يختلف عليها أحد.

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وفى سياق آخر، تلقى مسئولو النادى الأهلى عرضاً من أحد الأندية البرازيلية لاستعارة الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق لمدة موسم، وشهدت المفاوضات موافقة مبدئية إلى حد ما بين جميع الأطراف.

ويرغب الأهلى فى خروج جيرالدو للإعارة من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى بدلاً منه، كما يرغب الجناح الأنجولى فى اللعب بالدورى البرازيلى الذى سبق ولعب فيه قبل الانتقال لنادى أول أغسطس الأنجولى الذى أنتقل منه للأهلى، ويتفاوض مسئولو القلعة الحمراء مع نظرائهم فى النادى البرازيلى حالياً حول جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة من أجل الإعلان عنها فى غضون الأيام القليلة المقبلة مع اقتراب الموسم الحالى على الانتهاء محلياً وأفريقياً.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو النادى الأهلى على توثيق عقد تمديد مروان محسن فى اتحاد الكرة، بعد تعليق تفعيل الأمر الفترة الأخيرة، عقب تراجع مستوى اللاعب، واستعاد مروان محسن فى الفترة الأخيرة جزء من بريقه الكروى ليصبح واحدًا من أهم عناصر الفريق الهجومية التى يعتمد عليها الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الحالى للفريق، ووقع مروان محسن على عقود تمديد عقده لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده بحيث ينتهى عقد المهاجم الدولى فى موسم 2023، وذلك بعد الجلسة التى جمعت اللاعب ووكيله تامر النحاس مع أمير توفيق مدير التعاقدات، وعدل الأهلى قيمة عقد مروان محسن بما يتناسب مع عطائه للفريق كونه واحد من نجوم الفريق الدوليين، حيث تم تصعيده للفئة الأولى بعد أن كان من ضمن لاعبى الفئة الثانية طوال الفترة الماضية.