شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يخسر من اليونان بسداسية وإقالة الجوهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 10 أكتوبر 1990، وفى أول مباراة للمنتخب بعد كأس العالم "إيطاليا 1990" مصر تخسر أمام اليونان بنصف دستة أهداف مقابل هدف وحيد سجله مجدى عبد الغنى ودياً بأثينا، اهتزت شباك مصر بأربعة أهداف متتالية فى آخر 22 دقيقة بعد طرد إبراهيم حسن، حيث احتسبت ثلاث ركلات جزاء فى 10 دقائق حولوا النتيجة إلى هذا الفارق الكبير، تلك المباراة لهذا الجيل اليونانى كانت مقدمة لعودة بلاد الإغريق إلى الساحة الأوروبية، فشاركت اليونان فى كأس العالم 1994 .

التحامل التحكيمى لم يقنع اتحاد الكرة، والتأهل لمونديال 90 لم يشفع للجوهرى، فتقرر إقالة الجهاز الفنى على خلفية تلك المباراة وتعيين ديتريش فايتسا الألمانى.

جاء تشكيل منتخب مصر فى تلك المباراة مكونا من :أحمد شوبير، إبراهيم حسن، هشام يكن، أشرف قاسم، ربيع ياسين، أحمد رمزي، أيمن رجب، مجدى عبدالغنى "كابتن المنتخب"، أحمد الكأس، أيمن منصور (أحمد العجوز)، مجدى طلبة.

الجوهرى هو أول من درب فريقى الأهلى والزمالك فى تاريخ الكرة المصرية، وحقق الكثير من الإنجازات لكلا الفريقين، فقد نجح فى الفوز بأول بطولة أفريقية فى تاريخ الأهلى وهى دورى أبطال أفريقيا عام 1982، كما نجح مع الزمالك فى الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والفوز بكأس السوبر الأفريقى.

وفازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998 ليكون أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبًا ومدربًا، حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959 وكان هداف البطولة.

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كما استطاع الوصول بالمنتخب إلى كأس العالم عام 1990 لثانى مرة فى تاريخه، وقاد المنتخب الوطنى للفوز بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العربية 1992 التى أقيمت فى سوريا.

ومثلما قدم إنجازات مشرفة فى تدريب عدد من الأندية داخل مصر، حصد بطولات عديدة لعدد من أندية الخليج، منها الهلال السعودى واتحاد جدة، والشارقة والوحدة الإماراتيين وقاد منتخب عمان فى كأس الخليج عام 1996.

وفى عام 2002 تولى تدريب المنتخب الأردنى والإشراف الفنى على الكرة الأردنية وقاد المنتخب الأول للوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأسيوية 2004 فى الصين لأول مرة فى تاريخ الكرة الأردنية، وصعد بالفريق إلى دور الأربعة.