شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يقترب من الرحيل إلى البرازيل لمدة موسم بعد موافقة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الأنجولى جيرالدو، لاعب الأهلى، من الرحيل للدورى البرازيلى على سبيل الإعارة لمدة موسم، حيث تلقى مسئولو القلعة الحمراء عرضاً من أحد الأندية البرازيلية لاستعارة اللاعب وشهدت المفاوضات موافقة مبدئية إلى حد ما بين جميع الأطراف، ويرغب الأهلى فى خروج جيرالدو للإعارة من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى بدلاً منه، كما يرغب الجناح الأنجولى فى اللعب بالدورى البرازيلى الذى سبق ولعب فيه قبل الانتقال لنادى أول أغسطس الأنجولى الذى انتقل منه للأهلى.

ويتفاوض مسئولو القلعة الحمراء مع نظرائهم فى النادى البرازيلى حالياً حول جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة من أجل الإعلان عنها فى غضون الأيام القليلة المقبلة، مع اقتراب الموسم الحالى على الإنتهاء محلياً وأفريقياً.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو النادى الأهلى على توثيق عقد تمديد مروان محسن فى اتحاد الكرة، بعد تعليق تفعيل الأمر الفترة الأخيرة، عقب تراجع مستوى اللاعب، واستعاد مروان محسن فى الفترة الأخيرة جزء من بريقه الكروى ليصبح واحدًا من أهم عناصر الفريق الهجومية التى يعتمد عليها الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الحالى للفريق، ووقع مروان محسن على عقود تمديد عقده لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده بحيث ينتهى عقد المهاجم الدولى فى موسم 2023، وذلك بعد الجلسة التى جمعت اللاعب ووكيله تامر النحاس مع أمير توفيق مدير التعاقدات، وعدل الأهلى قيمة عقد مروان محسن بما يتناسب مع عطائه للفريق كونه واحد من نجوم الفريق الدوليين، حيث تم تصعيده للفئة الأولى بعد أن كان من ضمن لاعبى الفئة الثانية طوال الفترة الماضية.

ووافقت لجنة التخطيط على توصية جهاز الكرة بتمديد وتعديل عقد مروان محسن، حيث جمدت اللجنة قرار توثيق العقد فى الفترة الماضية لأسباب فنية، إلا أن الساعات الماضية شهدت الاستقرار على توثيق العقد والابقاء على مروان محسن.