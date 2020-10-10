شكرا لقرائتكم خبر عن موسم كورونا الأعلى تهديفيا لمروان محسن فى الدورى منذ انضمامه للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موسم هو الأطول بتاريخ مسابقة الدورى العام، استطاع مروان محسن مهاجم النادى الأهلى أن يحقق رقماً قياسيا بعد زيادة الحصيلة التهديفية بثنائيته الأخيرة فى مباراة الأهلى وإنبى بالجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، ليصبح الموسم الجارى هو أفضل مواسم مروان بالإيجبشيان ليج منذ انضمامه للقلعة الحمرء قبل أربع سنوات.

مروان محسن انضم للأهلى موسم 2016 قادماً من النادي الإسماعيلي بقيمة مادية كبدت خزينة الأحمر 10 ملايين جنيه، وبذلك يكون مروان قد لعب لـ 3 أندية فى الدورى هى "الأهلي، الإسماعيلي، وبتروجت".

شارك مروان محسن مع الأهلي فى 82 مباراة خلال 4 مواسم، سجل خلالها 21 هدفاً، وصنع 6 أهداف، فيما كان موسم 2015 كان الأفضل لمروان حيث سجل مع الإسماعيلي 14 هدفاً وصنع 8. أما عن أعلى معدل تهديفى لمروان محسن فكان مع بتروجت برصيد 18 هدفاً فى 73 مباراة خاضها مع الفريق البترولي، وتمكن من صناعة 3 أهداف أخرى.

Advertisements

وبشكل عام شارك مروان محسن مع الفرق الثلاثة الأهلي والاسماعيلي وبتروجت في 150 مباراة، سجل خلالهم 44 هدفاً وصنع 16.

أفضل موسم لمروان محسن مع الأهلى " فى مسابقة الدورى" منذ انضمامه إلى الفريق الأحمر كان الموسم الجارى، حيث سجل 8 أهداف من بينها 7 أهداف فى الدورى، ويليه الموسم الماضى حيث سجل 8 أيضاً ولكن من بينها 6 فقط بالدورى.

أما عن مسيرته الدولية، فقد انضم صاحب الـ 31 عاماً للمنتخب الوطني في عام 2011، وبالتحديد في شهر سبتمبر، وشارك مروان محسن مع منتخب الفراعنة في 35 مباراة دولية وسجل 7 أهداف.