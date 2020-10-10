شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على 5 صفقات فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى على التعاقد مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية، وعلى رأس المراكز المطلوبة حراسة المرمى، بجانب التعاقد مع ثنائى هجومى أحدهما محلى والآخر أجنبى، بالإضافة للتعاقد مع صانع ألعاب مميز ومدافع قوى ضمن الخطة التى وضعتها اللجنة لتكوين فريق قوى للدراويش فى الموسم الجديد بجانب الحفاظ على الهيكل الأساسى للفريق وعدم التفريط فى أى لاعب مهما كانت المغريات.

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، على أن تكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.

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وفى وقت سابق، كشف علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى، خطوات ناديه لتقديم موسم قوى بالموسم الجديد ومنع تكرار سيناريو الموسم الحالى، وقال وحيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "صعب على كل عاشق للإسماعيلى أن يتلقى التهنئة على البقاء فى الممتاز بعد صولات وجولات عريقة للدراويش، ولكننا نعمل جاهدين على منع تكرار سيناريو الموسم الحالى بالموسم الجديد، نسابق الزمن لإعادة الإسماعيلى لمكانته منافس قوى على البطولات يحقق طموحات جماهيره".

وأضاف علاء وحيد، "أولى الخطوات كانت تكوين لجنة كرة متخصصة تملك كل الصلاحيات، بجانب الحفاظ على القوام الرئيسى للفريق ومنع رحيل النجوم، وتمديد عقود العناصر الأساسية مثل باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى، فضلا عن استمرار سياسة الدفع بالناشئين لإكسابهم الخبرة وثقل موهبتهم حيث يشارك بصفة مستمرة 7 لاعبين مع الفريق، ونملك فريقا صاحب أصغر معدل أعمار فى الدورى، ونفتش عن صفقات قوية لإبرامها بأسرع فرصة".

وعن ريكاردو قال علاء وحيد، "الأمور تسير بصورة طبيعة والفريق فى تطور مستمر وبالتالى لن تكون هناك نية للتغير الفنى وقد يستمر ريكاردو بالموسم الجديد".