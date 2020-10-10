شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. محمد صلاح يسجل أول أهدافه مع الفراعنة فى شباك النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 10 أكتوبر 2011، منتخب مصر يثأر من النيجر بالفوز على منتخبها الأولمبى بثلاثية نظيفة بقيادة هانى رمزى، أحرز مروان محسن هدفين، وسجل محمد صلاح أول أهدافه الدولية، جاء تشكيل مصر على النحو التالى: أحمد ناصر الشناوى، عمرو محمود جابر، أحمد حجازى، معاذ الحناوى، إسلام رمضان، أحمد مجدى سعد (صالح جمعة)، محمد ناصر النني، عمرو السولية، أحمد حسن كامل "كابتن المنتخب" (محمد إبراهيم أبواليزيد)، محمد صلاح، مروان محسن (أحمد عبدالباسط شرويدة).

ففى 3 سبتمبر 2011، كان الظهور الأول لصلاح مع الفراعنة حينما خسر منتخب مصر من سيراليون بهدفين مقابل هدف فى الجولة قبل الختامية للتصفيات، ليسجل ثانى غياب للفراعنة عن كأس الأمم الأفريقية منذ 1984، سجل هدف منتخب مصر الوحيد فى اللقاء مروان محسن، وخاض الفراعنة المباراة بالمنتخب الأولمبى بقيادة هانى رمزى، ويقودهم أحمد حسن قائد المنتخب، وشهدت المباراة التواجد الدولى الأول لكل من محمد صلاح، ومحمد ناصر النني، وعمر محمود جابر، ومروان محسن، وعمرو السولية، وأحمد حجازى نجوم المنتخب حاليا.

بالطبع كان لصلاح دورًا هامًا منذ بدايته مع منتخب مصر، فقد لعب للأعمار السنية وخاض أوليمبياد 2012 وكان أحد أهم أسباب وصول الفراعنة لكأس العالم 2018 بعد غياب استمر لقرابة الثلاثة عقود، ومنذ 2011 حتى الآن سجل الفرعون 43 هدفًا بقميص المنتخب المصرى فى 68 مباراة.

وبذلك يصبح عدد أهداف محمد صلاح طوال مسيرته هو 176 هدفًا مع جميع الأندية التى لعب لها، و43 هدفًا بقميص الفراعنة.

كما توج محمد صلاح بأربعة ألقاب مع ليفربول الإنجليزى، بدأها بلقب دورى أبطال أوروبا العام الماضى على حساب توتنهام الإنجليزى بهدفين دون رد، سجل منهما النجم المصرى الهدف الأول من ركلة جزاء.

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وفاز النجم المصرى باللقب الثانى على حساب تشيلسى فى كأس السوبر الأوروبى بالنسخة الأخيرة، ثم أضاف لقب كأس العالم للأندية فى قطر نهاية العام الماضى.

وساهم محمد صلاح فى تتويج ليفربول بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج" بالموسم المنتهى 2019-2020 للمرة التاسعة عشرة فى تاريخه والأولى منذ 30 عامًا وتحديدا منذ موسم 1989-1990 متفوقا على مانشستر سيتى الذى اكتفى بالحصول على المركز الثانى.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلا من الجابون وليبيا وأنجولا.