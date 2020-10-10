شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. هل يلدغ موسيمانى الزمالك مرتين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرار لم يكن متوقعاً من إدارة النادى الأهلى بتعيين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مديراً فنياً للفريق الأحمر، فى تجربة هى الأولى من نوعها بالقلعة الحمراء، فتحت مجال تبادل الخبرات الأفريقية بين أبناء القارة الواحدة، مؤكدة على حسن العلاقات بين الأندية المصرية وشقيقاتها الجنوب أفريقية، إلا أن الأمر الذى لم يكن متوقعاً هو أن يصبح موسيمانى مؤثراً بنسبة كبيرة فى تحديد شكل الجدول النهائى لبطولة الدورى العام، خاصة وأنه جاء إلى مسابقة محسومة لصالح النادى الأهلى قبل رحيل فايلر.

بيتسو موسيمانى الذى قدم نفسه بشكل قوى خلال أول مباراتين بالفوز على المقاولون بهدف نظيف ثم الفوز الكبير على إنبى بثلاثية نظيفة، بات على موعد قريب مع إثارة جديدة فى الإيجيبشن ليج، ليس لأن الندية باتت الطبع الغالب على مباريات الأهلة بيراميدز فقط، وأن الفريق الأحمر خلال آخر خمس مواجهات لم يحقق سوى انتصار واحد، بل لأن المركز الثانى فى المسابقة المحلية بات يعتمد بشكل كبير على تلك المباراة المرتقبة.

ففى الثامنة مساء غداً الأحد يلتقى النادى الأهلى مع نظيره بيراميدز فى لقاء الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يطمح الأحمر إلى تحقيق انتصار جديد يمثل طوق نجاة لغريمه التقليدى نادى الزمالك الذى تعثر بالتعادل أمام وادى دجلة، ليتوقف رصيده عند النقطة 65 فى المركز الثانى، فى الوقت الذى يمتلك فيه بيراميدز 63 نقطة فى المركز الثالث وفى حالة فوز بيراميدز على الأهلى سيتخطى الزمالك بفارق نقطتين ويقترب كثيراً من حسم الوصافة.

بيتسو موسيمانى هو المدرب الذى سبق له أن لدغ الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2016، ليتوج مع صن داونز بأول بطولة فى تاريخه، وتخشى جماهير القلعة البيضاء من تكرار نفس السيناريو فى صراع الوصافة خاصة وأن الأهلى سيخوض لقاء بيراميدز وسط الكثير من الغيابات وأبرزها محمد الشناوى حارس مرمى الفريق.





























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