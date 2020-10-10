تعرف على مواعيد مباريات "السبت الأوروبي" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري المصري 08:00 ـ طلائع الجيش VS مصر للمقاصة ـ القناة الناقلة: Ontime sports 1. دوري الأمم الأوروبية 03:00 ـ الجبل الأسود VS إذربيجان ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD Advertisements 03:00 ـ لوكسمبرج VS قبرص ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 06:00 ـ ليشتنشتاين VS جبل طارق ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 06:0 ـ جزر فاروه VS لاتفيا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 08:45 ـ أوكرانيا VS ألمانيا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 08:45 ـ اندورا VS مالطة ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD 08:45 ـ إسبانيا VS سويسرا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD

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