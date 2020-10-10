البرازيل وكولومبيا يستهلان مشوارهما بتصفيات المونديال بالفوز على بوليفيا وفنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

استهل المنتخب البرازيلي لكرة القدم مسيرته في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوز كاسح 5 / صفر على نظيره البوليفي مساء الجمعة (صباح اليوم السبت بتوقيت جرينتش) ليتصدر راقصو السامبا جدول التصفيات مبكرا.

وحصد المنتخب البرازيلي أول ثلاث نقاط لهم في التصفيات بجدارة وتصدروا جدول التصفيات بفارق الأهداف فقط أمام كولومبيا وأوروجواي والأرجنتين.

ووجه المنتخب البرازيلي إنذارا مبكرا لجميع منافسيه في التصفيات حيث فرض الفريق سيطرته شبه التامة على مجريات اللعب على مدار شوطي المباراة وتألق أكثر من لاعب في صفوف الفريق بقيادة المهاجم الفذ نيمار دا سيلفا الذي لم يهز الشباك لكنه صنع أو ساهم في صنع أكثر من هدف خلال المباراة.

وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ماركينهوس وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين 16 و30 .

وفي الشوط الثاني، أضاف فيرمينو الهدف الثاني له وهو الثالث للسامبا في الدقيقة 49 ثم جاء الهدف الرابع عن طريق النيران الصديقة وسجله خوسيه كاراسكو مدافع بوليفيا عن طريق الخطأ في الدقيقة 66، واختتم فيليب كوتينيو التسجيل في المباراة بالهدف الخامس في الدقيقة 73.

وفي مباراة أخرى، نسخ المهاجمان الكولومبيان دوفان زاباتا ولويس مورييل تألقهما مع أتالانتا الإيطالي إلى مسيرتهما الدولية ليقودا منتخب بلادهما إلى فوز كبير 3 / صفر على نظيره الفنزويلي مساء الجمعة (صباح اليوم السبت بتوقيت جرينتش) في الجولة الأولى من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

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وحسم المنتخب الكولومبي المباراة في شوطها الأول بثلاثية نظيفة افتتحها دوفان زاباتا في الدقيقة 16 ثم أضاف مورييل الهدفين الآخرين في الدقيقتين 26 والثالثة من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وحصد المنتخب الكولومبي ثلاث نقاط مهمة في بداية مسيرته بالتصفيات ليتصدر جدول التصفيات بفارق الأهداف فقط أمام نظيريه الأوروجوياني والأرجنتيني.

وأكد زاباتا ومورييل أنهما من العناصر المهمة للمنتخب الكولومبي خاصة مع تألقهما الهائل في الموسمين الماضي والحالي مع أتالانتا.

وكان زاباتا ومورييل من أهم العناصر في صفوف أتالانتا خلال الموسم الماضي حيث لعبا دورا بارزا في إنجازات الفريق في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وسجل كل منهما 18 هدفا لأتالانتا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي من بين 98 هدفا (رقم قياسي) سجلها الفريق في المسابقة وساعدته على إنهاء الموسم في المركز الثالث ليضمن مقعدا في دور المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم.

كما واصل اللاعبان تألقهما مع أتالانتا في الموسم الحالي حيث سجل زاباتا هدفا وأحرز مورييل هدفين خلال أول ثلاث مباريات للفريق في المسابقة هذا الموسم.