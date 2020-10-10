"الصلح لم ينجح".. الخليج 365 يكشف كواليس مشادة أحمد فهمي وشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

لم تنجح محاولات الصلح بين محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد ولاعب وسط نادي الزمالك، والفنان أحمد فهمي، ونشبت بينهما أزمة خلال حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.

وأشار مصدر تواجد في حفل الزفاف لـ"الخليج 365" أن مصطفى سيف العماري عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، كان صاحب مبادرة الصلح بين الطرفين بجانب بعض من الحضور.

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وقال المصدر، أن الأزمة بين شيكابالا وأحمد فهمي كانت بسبب أفعال قائد الزمالك تجاه جماهير الأهلي على هامش مباراة السوبر الأخيرة وما كتبه الفنان بمواقع التواصل الاجتماعي تجاه اللاعب تعليقاً على تلك التصرفات.

وأفاد المصدر، أن أحمد فهمي حرص على الذهاب لشيكابالا بعد ظهور قائد الزمالك في حفل الزفاف وقام بمصافحته وسط عتاب بين الطرفين في حضور نجل الراحل سيف العماري عضو إدارة الزمالك السابق وعدد من الحضور.

وصرح المصدر، أن الأمر تطور بعد ذلك، حيث اثناء العتاب بين الطرفين انفعل شيكابالا وقام فهمي بالرد على ما قاله لتحدث أزمة، لكن الحضور قاموا باحتواء الأمر، وسط تدخل من أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك.