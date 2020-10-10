شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يفتح باب القيد للأندية رسمياً اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتح اليوم السبت، اتحاد الكرة القيد الصيفى للأندية استعدادا للموسم الكروى الجديد 2020 -2021، وحتى 4 نوفمبر المقبل لجميع الأقسام والمراحل السنية، وأعلن اتحاد الكرة شروط القيد للموسم الجديد وعلى رأسها استمرار قائمة الـ30 لاعبا فى الموسم المقبل، وتحديد 5 استبدالات لكل فريق على مدار الموسم، فى فترتى القيد الشتوى والصيفى، بحيث إذا استبدل أحد الفرق لاعبان قبل بداية الموسم، يصبح أمامه فرصة استبدال 3 آخرون فى فترة القيد الشتوية بشهر يناير، وهو نفس النظام الذى كان معمول به فى الموسم الحالي.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عدد 5 لاعبين يتم إعارتهم لكل نادٍ كحد أقصى فى الموسم المقبل، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار من القائمة مع أحقية النادى فى قيد لاعب آخر بدلاً منه، ثم إعادة قيده مع عودته لناديه مع انتهاء الإعارة بحد أقصى 5 لاعبين.

Advertisements

كما قررت اللجنة الخماسية الإبقاء على 5 لاعبين أجانب محترفين فى صفوف الأندية فى الدورى المحلي، واعتبار لاعب واحد من شمال افريقيا أو فلسطين أو سوريا كلاعب محلى،وتقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم بعد المقبل 2021 -2022.

في السياق ذاته، قرر مسئولو اللجنة الخماسية منع المدربين من العمل في اكثر من ناد بداية من الموسم المقبل حيث يحق للمدرب العمل في ناديين بحق أقصي حال استغناء النادي عنه، اما في حالة رحيل المدرب بارادته فلا يحق له العمل في اي ناد طوال الموسم.