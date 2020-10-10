شكرا لقرائتكم الأهلي يستقر على توثيق عقد مروان محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادي الأهلي على توثيق عقد تمديد مروان محسن في اتحاد الكرة، بعد تعليق تفعيل الأمر فترة، عقب تراجع مستوي اللاعب، واستعاد مروان محسن في الفترة الأخيرة جزء من بريقه الكروي ليصبح واحد من اهم عناصر الفريق الهجومية التي يعتمد عليها الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق ، ووقع مروان محسن علي عقود تمديد عقده لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده بحيث ينتهى عقد المهاجم الدولى فى موسم 2023، وذلك بعد الجلسة التى جمعت اللاعب ووكيله تامر النحاس مع امير توفيق مدير التعاقدات، وعدل الأهلى قيمة عقد مروان محسن بما يتناسب مع عطائه للفريق كونه واحد من نجوم الفريق الدوليين، حيث تم تصعيده للفئة الأولى بعد أن كان من ضمن لاعبى الفئة الثانية طوال الفترة الماضية.

ووافقت لجنه التخطيط على توصية جهاز الكرة بتمديد وتعديل عقد مروان محسن، حيث جمدت اللجنه قرار توثيق العقد في الفترة الماضية لأسباب فنية، الا ان الساعات الماضية شهدت الاستقرار علي توثيق العقد والابقاء على مروان محسن.

من ناحية أخرى، وقع أحمد رمضان بيكهام مدافع وادى دجلة على عقود انتقاله للأهلى لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بعد انتهاء بطولة الدورى العام، فى ظل تأزم وضع وادى دجلة حيث ازال الفريق يصارع ضد الهبوط، وأنهى مسئولو الأهلى اتفاقهم مع وادى دجلة لضم بيكهام، مقابل 12 مليون جنيه، مع اختيار دجلة لـ2 لاعبين أهلاوية يتم استعارتهما لمدة موسم، ورغم وجوب دفع الأهلى 15 مليون جنيه لاستعادة بيكهام، وفقاً لعقد بيع اللاعب الذى يمنح الأهلى الأولوية فى استعادته إلا أن الإدارة الحمراء نجحت فى ضم اللاعب مقابل 12 مليون جنيه فقط.

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وأضاع مسئولو الأهلى، وبالتحديد عدلى القيعى مدير التعاقدات وقتها، عقد بيع بيكهام لدجلة والذى يمنح النادى أولوية شراء اللاعب، بعد دخوله فى صفقة شراء محمد محمود من دجلة نهاية موسم 2018 ليتم الاتفاق على خصم قيمة بيعة من قيمة شراء محمد محمود، واستدعى الخطيب عدلى القيعى مدير التعاقدات وقتها والذى تولى المسئولية بعد رحيل محمد فضل وقبل تولى أمير توفيق مدير التعاقدات الحالى المسئولية، وتم تشكيل لجنة للبحث عن العقد ولكن دون جدوى، ويمنح العقد الضائع الأهلى الحق فى استعادة بيكهام مقابل 5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته فى الموسم الأول، مع زيادة 5 ملايين جنيه فى كل موسم يتأخر الأهلى فى طلبه، فى الوقت الذى لن يستطيع أى نادٍ آخر الدخول فى صفقة شرائه إلا حال رفض الأهلى التعاقد مع اللاعب.

ويحظى بيكهام بثقة عدداً من صناع القرار الكروى فى الأهلي، خاصة أنه لاعب جوكر يُجيد اللعب فى أكثر من مكان منهم المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع، كما أنه ظهر بشكل جيد مع دجلة منذ انتقاله إليه.كما شارك مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو.