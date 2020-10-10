الدوري الأميركي للمحترفين: ميامي هيت يجر ليكرز إلى مباراة سادسة

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سيضطر لوس أنجليس ليكرز لخوض مباراة سادسة مع ميامي هيت في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد فوز هيت 111-108 الجمعة مقلصًا الفارق إلى 2-3.

أورلاندو: جرّ ميامي هيت ونجمه جيمي باتلر فريق لوس أنجليس ليكرز إلى مباراة سادسة في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه عليه 111-108 الجمعة ليقلص الفارق إلى 2-3 في فقاعة أورلاندو الصحية.

وحافظ هيت على الاثارة في النهائي، بعدما دخل ليكرز المباراة مرشحا قويا لحسم السلسلة 4-1 واحراز لقبه الأول منذ 2010.

لكن هيت الذي يخوض النهائي السادس له في 15 عاما شهدت تتويجه في 2006 و2012 و2013، اثبت عناده برغم استمرار غياب صانع العابه السلوفيني المخضرم غوران دراغيتش المصاب بقدمه اليسرى.

خاض هيت مباراة اخرى بشجاعة لافتة، على غرار المواجهة الثالثة، بقيادة باتلر الذي ارتقى الى قمة مستوياته مسجلا 35 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة و5 سرقات، محققا "تريبل دابل" (عشرة الأقل في ثلاث فئات احصائية).

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وإلى باتلر الذي لعب أيضا دورا نفسيا من خلال حث زملائه على عدم الاستسلام أمام نجوم ليكرز، لعب زميله دنكان روبنسون دورا فاعلا من خارج القوس مسجلا 26 نقطة بينها 7 ثلاثيات.

وتقدم هيت تقريبا طوال المباراة، إلى ان قلب ليكرز الطاولة في الدقائق الاخيرة بفضل عملاقه ليبرون جيمس، لكن نقاط "الملك" الاربعين مع 13 متابعة لم تكن كافية لتجنيب ليكرز الخسارة الثانية.

ويحرز اللقب الفريق الذي ينجح بالفوز اربع مرات من اصل سبع مباريات ممكنة.

وعضّ زميله أنتوني ديفيس على جراحه، إذ خاض المباراة وهو مصاب بكاحله الأيسر، فانهى المواجهة مع 28 نقطة و12 متابعة.

وبرغم ارتداء لاعبي ليكرز قميص "بلاك مامبا" الجالبة للحظ والتي ترمز الى اسطورتهم الراحل بحادث تحطم طائرة مروحية كوبي براينت، إلا ان هيت مدد سلسلة النهائي إلى مباراة سادسة يأمل فيها معادلة الارقام، فيما يرغب ليكرز في حسمها لمعادلة الرقم القياسي لبوسطن سلتيكس (17).