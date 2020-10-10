شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُقرر توثيق عقد مروان محسن بعد التمديد حتى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقر مسئولو النادي الأهلي على توثيق عقد تمديد مروان محسن في اتحاد الكرة، بعد تعليق تفعيل الأمر الفترة الأخيرة، عقب تراجع مستوي اللاعب، واستعاد مروان محسن في الفترة الأخيرة جزء من بريقه الكروي ليصبح واحد من اهم عناصر الفريق الهجومية التي يعتمد عليها الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق ، ووقع مروان محسن علي عقود تمديد عقده لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده بحيث ينتهى عقد المهاجم الدولى فى موسم 2023، وذلك بعد الجلسة التى جمعت اللاعب ووكيله تامر النحاس مع أمير توفيق مدير التعاقدات، وعدل الأهلى قيمة عقد مروان محسن بما يتناسب مع عطائه للفريق كونه واحد من نجوم الفريق الدوليين، حيث تم تصعيده للفئة الأولى بعد أن كان من ضمن لاعبى الفئة الثانية طوال الفترة الماضية.

ووافقت لجنة التخطيط على توصية جهاز الكرة بتمديد وتعديل عقد مروان محسن، حيث جمدت اللجنة قرار توثيق العقد في الفترة الماضية لأسباب فنية، إلا أن الساعات الماضية شهدت الاستقرار علي توثيق العقد والابقاء على مروان محسن.

Advertisements