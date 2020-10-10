شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. حسام حسن يسجل أول أهدافه مع الزمالك أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نجح حسام حسن نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، فى احراز أول اهدافه مع القلعة البيضاء بعد انتقاله إليه عقب رحيله عن الأهلى ، فى موسم 2000 ، بالقميص الأبيض فى شباك المقاولون العرب.
انتقل حسام حسن، نجم الأهلى ومنتخب مصر، إلى صفوف نادى الزمالك فى موسم 2000.
حسام حسن سجل فى موسمه الأول مع الزمالك 7 أهداف واستطاع أن يعيد الدورى من الأهلى للقلعة البيضاء بفارق 8 نقاط عن الأحمر.
ولعب العميد مع الزمالك حتى عام 2004، وشارك فى 68 مباراة وسجل 40 هدفاً.
بدأ اللعب مع المنتخب المصري عام 1985 وكانت أولى مبارياته الدولية أمام النرويج واستمر حتى عام 2006، شارك في 170 مباراة دولية وسجل 83 هدف أهمها هدف تأهل المنتخب المصري لكأس العالم 1990 في مرمي منتخب الجزائر.
كان له الدور البارز في فوز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية لعام 1998 ببوركينا فاسو بعد أن توقع الجميع اعتزاله نظراً لإصابتة بغضروف في الرقبة عام 1997 لاكنه نال ثقة محمود الجوهري الذي تعرض لانتقادات لازعة لتفضيله حسام عن غيره من المهاجمين، لاكنه لم يخذل الجوهري فحصد هداف البطولة، وفاز بها مع المنتخب المصري.
وفي يناير عام 2001 وقبل انطلاق المباراة الودية لمنتخب مصر مع المنتخب الزامبي نزل جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم برفقة عيسى حياتو وميشيل بلاتيني إلى أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي وقلد حسام بشارة عميد لاعبي العالم بعد أن بلغ عدد مشاركاته الدولية (151) مباراة متخطياً الألماني لوثر ماتيوس وسط حفاوة كبيرة من زملاءه في المنتخب المصري وحتى من لاعبي المنتخب الزامبي.
كان آخر أهدافه مع منتخب مصر في مرمي الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 بمصر وكان قد تخطي عامه الـ39 بـ5 أشهر وهو أكبر لاعب يسجل في تاريخ البطولة الإفريقية، كما أنه اللاعب الوحيد الذي شارك في بطولتين لمنتخبات أفريقيا الفارق الزمني بينهما 20 عاماً، كما يمتلك حسام انجازاً عربياً بإحرازه لقب كأس العرب لعام 1992 بسوريا بهدفه التاريخي في مرمي السعودية في نهائي المونديال العربي.
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