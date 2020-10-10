شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. حسام حسن يسجل أول أهدافه مع الزمالك أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح حسام حسن نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، فى احراز أول اهدافه مع القلعة البيضاء بعد انتقاله إليه عقب رحيله عن الأهلى ، فى موسم 2000 ، بالقميص الأبيض فى شباك المقاولون العرب.

انتقل حسام حسن، نجم الأهلى ومنتخب مصر، إلى صفوف نادى الزمالك فى موسم 2000.

حسام حسن سجل فى موسمه الأول مع الزمالك 7 أهداف واستطاع أن يعيد الدورى من الأهلى للقلعة البيضاء بفارق 8 نقاط عن الأحمر.

ولعب العميد مع الزمالك حتى عام 2004، وشارك فى 68 مباراة وسجل 40 هدفاً.