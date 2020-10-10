شكرا لقرائتكم خبر عن «فتحي».. قنبلة موقوته في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من الخلافات داخل النادي الأهلي حول الدفع بأحمد فتحي الظهير الايمن للفريق الكروي الاول في مباراة بيراميدز المقرر إقامتها يوم الاحد في الدوري الممتاز باعتبار أن اللاعب وقع للمنافس وسيشارك معه بداية من الموسم المقبل.

ووفقا لمصدر مسئوول داخل القلعة الحمراء فإن هناك رأي يؤكد على عدم الإستعانة بـ«الجوكر» ، بينما هناك رأي أخر يطالب بالدفع به بإعتبار انه لاعب محترف ولن يتعاطف مع فريقه الجديد.