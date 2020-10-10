شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي: سنرد على بيراميدز في الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب محمد الشناوي الحارس المصاب بالنادي الاهلي ووليد سليمان ومروان محسن اللاعبين الكبار بالفريق الكروي الاول بالقلعة الحمراء بقية زملائهم ببذل قصارى جهدهم من اجل الفوز على فريق بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما يوم الاحد لإسعاد الجماهير الحمراء الغاضبة بعد انتقال كلا من رمضان صبحي وشريف إكرامي إلى الفريق السماوي.

وقال وليد سليمان :لابد من إسعاد جماهير الاهلي بالفوز على بيراميدز في المباراة المقبلة.