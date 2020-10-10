«القناص الكاميروني» يحصل على إشادة واسعة من مدرب بايرن ميونخ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نال المهاجم الكاميروني إيريك تشوبو موتينج، اشادة كبيرة من قبل الجهاز الفني لفريق بايرن ميونخ، بقيادة هانز فليك، خلال مشاركاته في التدريبات الجماعية للفريق الألماني. ووفقا لموقع صحيفة «بيلد»، فإن اللاعبين خضعوا لتدريبات خاصة على العدو السريع، حيث شمل البرنامج الركض ضد المقاومة.
وأشارت إلى قيام الطاقم التدريبي بإمساك اللاعبين بحبل أو ربطهم بحزام في آلة، ليقوموا بمحاولة الركض بأقصى سرعة بهدف مقاومة جذبهم للخلف.
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