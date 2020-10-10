شكرا لقرائتكم خبر عن فينالدوم يشيد تياجو ألكانتارا: صفقة مثالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم وسط ليفربول، أن زميله الجديد تياجو ألكانتارا صفقة مثالية، وقال فينالدوم، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: «كل شيء فيه أثار إعجابي، رأيته تياجو يلعب لسنوات وحتى الآن، ولعبت ضده عندما واجهنا بايرن ميونخ».
وأضاف: «إنه لاعب متميز، سيجعل هذا الفريق أفضل، لذلك أنا سعيد حقًا، والجميع أيضًا سعداء لوجوده هنا، كما أنه سعيد بوجودي.. أعتقد أنها صفقة مثالية لليفربول».
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