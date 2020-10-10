شكرا لقرائتكم خبر عن زلاتان إبراهيموفيتش ينتصر على كورونا: لقد تعافيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، تعافيه من فيروس كورونا. وكشف زلاتان أن نتيجة الاختبار الأخير جاءت سلبية، حيث قال عبر حسابه على "تويتر": "لقد تعافيت، يمكنني الخروج".

ومن جانبه، أبلغ ميلان السلطات الصحية بالأمر، كي يخرج لاعبه من الحجر. ويستعد الروسونيري لمواجهة غريمه إنتر ميلان، يوم 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري، في أول ديربي بين الفريقين هذا الموسم. ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الكالتشيو حاليا، برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية في 3 جولات.