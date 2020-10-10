شكرا لقرائتكم خبر عن فابيو كابيلو يختار الفريق الفائز بلقب «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس، الفريق المرشح بنسبة كبيرة للفوز ببطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم. ووفقا«فوتبول إيطاليا»: أكد المدرب الإيطالي المخضرم، أن إنتر ميلان، يعد من أقوى الفرق المرشحة بقوة للفوز بلقب «الكالتشيو» هذا الموسم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

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