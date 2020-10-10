شكرا لقرائتكم خبر عن ماركو فيراتي يكشف حقيقة رحيله عن باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدولي الإيطالي ماركو فيراتي، أنه لم يفكر أبدا في مغادرة باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أنه يهدف مع منتخب بلاده إلى السير بعيدا في كأس الأمم الأوروبية.

ويلعب فيراتي في صفوف باريس سان جيرمان منذ 2012، وساهم في تحقيق العديد من البطولات في حديقة الأمراء، بالإضافة إلى التأهل لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخ النادي الموسم الماضي، قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ.

وقال فيراتي، في مؤتمر صحفي قبل مباراة إيطاليا ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية: «عدم الفوز بدوري الأبطال كان ضربة كبيرة، لكن كانت لدينا رحلة رائعة في الموسم الماضي».