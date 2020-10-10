شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش ونادال وجها لوجه في نهائي رولان جاروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، موعدا مع رافائيل نادال في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، غدا الأحد، بعدما تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3 و6-2 و5-7 و4-6 و6-1، أمس الجمعة، في الدور قبل النهائي من البطولة.

وكسر ديوكوفيتش، الذي يهدف للتتويج بلقبه الثامن عشر في بطولات الجراند سلام، إرسال تسيتسيباس 3 مرات ليتقدم بمجموعتين، ورغم أنه خسر في المجموعتين التاليتين، إلا أن ديوكوفيتش حقق الفوز في 3 ساعات و54 دقيقة.

والآن سيلتقي ديوكوفيتش مع المصنف الثاني على العالم نادال، الذي تغلب على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان 6-3 و6-3 و7-6 (7-0) في المباراة الثانية للدور قبل النهائي.