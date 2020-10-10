شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس الإيطالي يصارع ريال مدريد على كامافينجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن دخول يوفنتوس الإيطالي لصراع التعاقد مع كامافينجا، مع نظيره الإسباني ريال مدريد. أضاف التقرير، أن إدارة يوفنتوس تحركت من أجل التعاقد مع كامافينجا بناء على توصية من المدرب الإيطالي، أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

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