شكرا لقرائتكم خبر عن يواخيم لوف تعليقا على انتقادات لوثار ماتيوس: لا أهتم بما يقال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، على الانتقادات التي وجهها له لوثار ماتيوس، أسطورة المانشافت وبايرن ميونخ، في الأيام الماضية، عقب تعادل المنتخب الألماني مع تركيا 3/3. وتحدث لوف في مؤتمر صحفي، مساء أمس قبل مواجهة أوكرانيا اليوم في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، قائلا: «لكي أكون صادقا، فأنا لم أقرأ أي شيء في آخر يومين، لأني لا أهتم بما يقال». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يواخيم لوف تعليقا على انتقادات لوثار ماتيوس: لا أهتم بما يقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.