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يواخيم لوف تعليقا على انتقادات لوثار ماتيوس: لا أهتم بما يقال

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، على الانتقادات التي وجهها له لوثار ماتيوس، أسطورة المانشافت وبايرن ميونخ، في الأيام الماضية، عقب تعادل المنتخب الألماني مع تركيا 3/3. وتحدث لوف في مؤتمر صحفي، مساء أمس قبل مواجهة أوكرانيا اليوم في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، قائلا: «لكي أكون صادقا، فأنا لم أقرأ أي شيء في آخر يومين، لأني لا أهتم بما يقال».

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