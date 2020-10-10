شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالجبلاية يؤكد: أخطأنا بإرسال إيقاف مرتضى لـ«فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف مصدر قانوني رفيع المستوى داخل اتحاد الكرة ان اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني أخطات عندما ارسلت خطاب إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة اربع سنوات من اللجنة الاوليمبية إلى «فيفا» ،لافتا إلى ان الإتحاد الدولي لكرة القدم لا يقبل تدخل أي جهات في شئوونه وقد يتسبب ذلك في إلغاء القرار الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

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