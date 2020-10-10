تعرف على رأي موسيماني في جونيور أجايي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بأداء النيجيري جونيور اجايي لاعب الوسط المهاجم سواء خلال التدريبات أو المباريات التي شارك فيها اللاعب ،لافتا خلال جلسته مع الجهاز المعاون إلى ان اللاعب يمتلك امكانيات فنية سيتم إستغلالها خلال المباريات المقبلة مع رغبة المدير الفني في تغيير طريقة اللعب الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

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