شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يؤثر على نفقات الميركاتو الصيفي.. انخفاض حاد في إجمالي نفقات الانتقالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهرت دراسة أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن فيروس كورونا أدى إلى تقليل الانتقالات بنسبة 18% خلال فترة الانتقالات الأخيرة، مقارنة بالعام الماضي. وانخفض إجمالي نفقات الانتقالات لنحو 30%، ليصل إلى مستوى مماثل لعام 2016. يذكر أن فترة الانتقالات هذه المرة، استمرت شهرا زائدا عن المعتاد، وقد أغلقت يوم 5 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وفي فترة الانتقالات 2019، تم إنفاق 5.8 مليار دولار، ولكن كل ما تم إنفاقه بعدها بعام، كان 3.92 مليار دولار. وأغلب الأموال التي أنفقت كانت في إنجلترا، حيث أنفقت الأندية هناك 1.25 مليار دولار، وجاءت إيطاليا في المركز الثاني بنحو 544 مليون دولار. وأنفقت الأندية الإسبانية 486.6 مليون يورو، وأندية فرنسا 455.2 مليون يورو، وجاءت الأندية الألمانية في المركز الخامس بنحو 348.3 مليون يورو.