شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يخطط لخطف ميسي بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إحدى البرامج الفرنسية عن تحرك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مبكرا لضم ليونيل ميسي من فريقه الحالي برشلونة خلال الصيف المقبل الذي ينتهى فيه عقد الأسطورة الأرجنتينية مع ناديه الكتالوني مما يسمح له بالانتقال لناد أخر. ووفقا لبرنامج «الشيرنجيتو»، الفرنسي، فأن النادي الباريسي يخطط لضم ليونيل ميسي، الصيف المقبل لتدعيم صفوفه الهجومية بجانب نيمار داسليفا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يخطط لخطف ميسي بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.