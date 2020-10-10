شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب ماتيو جابيا مدافع ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ميلان، ، إصابة ماتيو جابيا مدافع ميلان الأساسي بفيروس كورونا. وقال ميلان، في بيان رسمي: "مدافعنا ماتيو جابيا الذي يلعب مع منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا أصيب بفيروس كورونا". وسيغيب جابيا بذلك عن ميلان خلال ديربي الغضب أمام إنتر، يوم 17 أكتوبر الجاري، في الجولة 4 من الدوري الإيطالي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

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