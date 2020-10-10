شكرا لقرائتكم الاهلي يعسكر اليوم لمواجهة بيراميدز وموسيمانى "محتار" بسبب التشكيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعيش الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني حالة من الحيرة ، بسبب مسألة التشكيل الذي يشارك في مواجهة بيراميدز غدا في بطولة الدوري العام، فهناك تفكير للدفع بالعناصر البديلة لتجربتها وتجهيزها ،وهو الأمر الذي سيضمن الحفاظ علي اللاعبين الأساسيين من لعنه الاصابات، بينما هناك تيار اخر داخل الجهاز الفني يفضل الدفع بالعناصر الأساسية في مواجهة بيرميدز ،والتي تعد مواجهة جماهيرية وستؤثر نتيجتها علي معنويات اللاعبين والجماهير قبل مواجهة الوداد المغربي في بطولة دوري ابطال افريقيا .

كما سيكون الأمر في وقتها بمثابة البروفة النهائية قبل مواجهة الوداد خاصة وأن الفريق الأحمر لن يلعب مباريات اخري سوي مواجهة بيراميدز غدا قبل مواجهة الوداد المقرر اقامتها يوم 17 أكتوبر الجاري.

وعلى صعيد اخر يستأنف الأهلي تدريباته اليوم السبت استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا، بعد حصول الفريق علي راحه من التدريبات أمس الجمعة منعا لتعرض اللاعبين للاجهاد ، ومن المقرر ان يدخل الفريق معسكرا مغلقا في أحد الفنادق استعدادا للمواجهة المرتقبة، ونصح موسيماني لاعبي الأهلي بالحفاظ علي انفسهم وتجنب التدخلات الخشنه سواء في التدريبلت او خلال مباراة بيراميدز لتفادي خسارة اي لاعب قبل مواجهة الوداد المغربي الهامة.