شكرا لقرائتكم باتشيكو يعنف مصطفى فتحي.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه جايمي باتشيكو المدير الفنى البرتغالي للفريق الاول لكرة القدم بالزمالك، تعنيفا شديد اللهجة لمصطفي فتحي لاعب وسط الفريق عقب مباراة الزمالك ووادي دجلة التي اقيمت يوم الخميس الماضي وانتهت بالتعادل السلبي، وتحدث باتشيكو مع مصطفي فتحي بعنف حول اضاعته للهجمات ومجهود زملائه بسبب اللعب الجمالي والمهارات الفردية وحب امتلاك الكرة وهي الطريقة التي يلعب بها مصطفي فتحي .

وأكد المدرب البرتغالي لمصطفي فتحي إنه يتمتع بمهارات عالية ومن الممكن أن يكون أكثر إفادة للفريق في المباريات المقبلة بشرط أن يتعود علي اللعب الجماعي ويكون أكثر فاعلية علي مرمي الخصوم لكي يكون له دور ثابت مع الفريق.

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ووجه البرتغالي تحذيرا لمصطفي فتحي بعدم الاعتماد عليه في الفترة المقبلة بسبب اللعب الفردي وهو ما تفهمه اللاعب ووعد بتعديل طريقة اللعب لتكون مفيدة للفريق.

وغاب الثنائى محمود علاء ويوسف أوباما، لاعبى الزمالك، للإيقاف، عن مباراة وادى دجلة، فى الجولة الـ32 بالدورى، بعد حصولهما على الإنذار الثالث أمام سموحة.

وأدى لاعبو فريق الكرة بالزماك الذين خاضوا مواجهة الخميس أمام وادي دجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى ، بعض تدريبات الاستشفاء في صالة الجيمانزيوم بالنادى، ووفقا للموقع الرسمى بالزمالك، حرص الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على قيامهم بعمل تدريبات الاستشفاء في ظل ضغط المباريات الكبير الذي يتعرض له الفريق خلال الفترة الماضية .