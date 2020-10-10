شكرا لقرائتكم خبر عن عودة جنش لتشكيل الزمالك أمام الحرس.. وشيف خاص فى رحلة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك ، علي الدفع بمحمود جنش حارس مرمي الفريق في التشكيل الأساسي لمباراة حرس الحدود المقرر لها الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 33للدوري ، حيث سيتم الاعتماد علي جنش في حراسة المرمي لإراحة محمد أبو جبل قبل السفر للمغرب ، حيث سيخوض أبو جبل مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا.

وعقد باتشيكو جلسة مع جنش أكد له ثقته في مستواه إلا أن مركز حراسة المرمي لابد أن يشهد استقرار وعدم التدوير لانه من أهم مراكز الفريق ، كما أن أبو جبل يقدم مستوي مميز خلال الفترات الماضية وهو ما يجعله الحارس الاساسي في الفريق.

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في سياق مختلف ، استقر الجهاز الفني للفريق علي أصطحاب شيف خاص مع بعثة الفريق في المغرب لاعداد الوجبات وفقا للنظام الغذائي الذي وضعه البرتغالي باتشيكو للاعبين كذلك للحفاظ علي سلامة اللاعبين في ظل تفشي فيروس كورونا في المغرب.

وعن التجهيز للسفر من الناحية الطبية فقد استقر محمد اسامة طبيب الفريق علي اصطحاب عدد كبير من بروتوكلات علاج كورونا خوفا من اصابة أحد اللاعبين بالفيروس ، كما تم توزيع عدد من التعليمات الطبية علي اللاعبين لضمان عودتهم الي مصر سالمين.