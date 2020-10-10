الأهلي يعسكر اليوم لمواجهة بيراميدز وموسيماني "محتار" بسبب التشكيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يعيش الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني حالة من الحيرة، بسبب مسألة التشكيل الذي يشارك في مواجهة بيراميدز غدا في بطولة الدوري العام، فهناك تفكير للدفع بالعناصر البديلة لتجربتها وتجهيزها ،وهو الأمر الذي سيضمن الحفاظ علي اللاعبين الأساسيين من لعنه الاصابات، بينما هناك تيار اخر داخل الجهاز الفني يفضل الدفع بالعناصر الأساسية في مواجهة بيرميدز، والتي تعد مواجهة جماهيرية وستؤثر نتيجتها علي معنويات اللاعبين والجماهير قبل مواجهة الوداد المغربي في بطولة دوري ابطال افريقيا .
كما سيكون الأمر في وقتها بمثابة البروفة النهائية قبل مواجهة الوداد خاصة وأن الفريق الأحمر لن يلعب مباريات اخري سوي مواجهة بيراميدز غدا قبل مواجهة الوداد المقرر اقامتها يوم 17 أكتوبر الجاري.
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