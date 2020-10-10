شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع شروط التأمين على اللاعبين فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، بعض الشروط للتأمين على اللاعبين في الدورى خلال الموسم المقبل 2020/2021.. واشترط اتحاد الكرة في لائحة شئون اللاعبين الجديدة، التي تم اعلانها بشكل رسمى مؤخرا، أن يشمل التأمين حالات الإصابة والعجز الكلى والجزئى والوفاة والعمليات، حيث كان التأمين في السابق يشمل الإصابات فقط.
كما نصت لائحة شئون اللاعبين للموسم المقبل، على توثيق عقود الأجهزة الفنية والإدارية نظير خصم 3% من قيمة التعاقد السنوية رسوم التوثيق، بجانب 14% قيمة مضافة فضلًا عن رسوم تنمية الموارد.
في السياق ذاته، قرر مسئولو اللجنة الخماسية منع المدربين من العمل في اكثر من ناد بداية من الموسم المقبل حيث يحق للمدرب العمل في ناديين بحق أقصي حال استغناء النادي عنه، اما في حالة رحيل المدرب بارادته فلا يحق له العمل في اي ناد طوال الموسم.
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