شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الطلائع يستدرج المقاصة على جهاز الرياضة فى ختام الجولة 32 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم السبت منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز حيث يستضيف طلائع الجيش نظيره مصر المقاصة في الثامنة مساء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق الفيومى من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 7 وتعادل في 14 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

ويبحث عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش عن المنطقة الدافئة بجدول الدوري عن طريق استعادة الانتصارات الغائبة عن الفريق ، في المقابل وطالب على عاشور المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بإغلاق ملف أزمة مستحقاتهم المتأخرة لحين انتهاء مباريات الدوري لإستعادة قطار الانتصارات مجدداً بعد الخسارة من بيراميدز لتحسين ترتيب الفريق الفيومى قبل نهاية المسابقة.

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ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام مصر المقاصة مكون من :" محمد بسام - أحمد زولا - علي الفيل - أحمد سامي - محمد ناصف - فرانك ستيفن -أحمد هانى - أحمد سمير - محمد أشرف روقة - عمار حمدى - عمرو جمال".

ويبدو التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الطلائع مكون من :" محمود حمدى وعصام صبحى وأحمد مودى وأحمد ياسين وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم وباولن فوافى وعمرو مرعى".