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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف موعد استفتاء سحب الثقة من بارتوميو ومجلس إدارة برشلونة

السبت 10 أكتوبر 2020

الخليج 365

كشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية عن موعد استفتاء سحب الثقة من جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة ومجلس إدارته.



ونشرت صحيفة ”سبورت“ تقريرًا أشارت فيه إلى أن الاستفتاء على التصويت بحجب الثقة عن جوزيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته له موعدان يتم اختيارهما الآن.

وكشف أن الموعدين سيكونان إما 31 أكتوبر أو 2 نوفمبر، والذي يتزامن عمليًا مع الفترة القصوى البالغة 20 يوم عمل المسموح بها بعد انتهاء عملية التحقق من صحة الاقتراع يوم الجمعة.

وسيستقبل برشلونة ريال مدريد في الكلاسيكو قبلها بخمسة أيام، وخلال الأسبوع ذاته سيخوض الفريق مواجهة يوفنتوس على أرضه في دوري أبطال أوروبا، وفي أسبوع الاقتراع سيلعب الفريق خارج أرضه مع الافيس في الليغا.

واكتملت يوم الجمعة عملية التحقق من صحة الأصوات، حيث بلغت الأصوات الصحيحة 19532 صوتا، وهو ما يتجاوز بكثير العدد المطلوب البالغ 16520 صوتا، لذلك تم إطلاق دعوة الاستفتاء.

ويواجه بارتوميو رئيس برشلونة اقتراعا على حجب الثقة، بعد أن جمعت مجموعة ضغط العدد المطلوب من التوقيعات اللازمة لإجراء هذا التصويت، وقدمتها بالفعل للجهات المسؤولة.

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وقالت جماعة ”أكثر من مجرد حركة“ المدعومة من مرشحين لانتخابات الرئاسة العام المقبل إنها جمعت 20.731 توقيعا، وهو ما يفوق عدد التوقيعات المطلوبة لإجراء الاقتراع بحجب الثقة والتي يبلغ عددها 16.520 صوتا.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة كتالونيا من الممكن أن تجري الاستفتاء خلال يومي 31 أكتوبر و2 نوفمبر بدلا من يوم واحد، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأضافت: ”إذا تم اختيار هذين التاريخين ستتوقف الأنشطة الرياضية في كامب نو.

الشروط الثلاثة

ومع ذلك، يجب استيفاء ثلاثة شروط من أجل إجراء التصويت. الأول هو عدم استقالة الرئيس الحالي وأعضاء من مجلس الإدارة قبل الاستفتاء، وسيجتمع النادي أحد يومي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين؛ ليقرر النادي الموقف الذي سيواجهونه.

الشرط الثاني هو الإجراءات الاحترازية الصحية والاجتماعية لمكافحة جائحة كوفيد-19، يجب الحذر في الأيام القادمة لتأثير الزيادة في الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس.

والشرط الثالث الذي يمكن أن يفسد عملية التصويت هو شكوى النادي للحرس المدني بشأن مخالفات محتملة لخمس أوراق اقتراع، من شأنها توقف العملية إذا تم تحويل الأمر للمحاكمة، حيث يمكن أن تنتشر الشكوك إلى المزيد من بطاقات الاقتراع.

ويعطي تاريخ الاستفتاء أدلة حول موعد انتخابات رئاسة برشلونة؛ لأنه في حال حجب الثقة عن بارتوميو ستتولى زمام النادي لجنة إدارية لمدة لن تقل عن 40 يوما للدعوة للانتخابات، والتي قد تكون في منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.