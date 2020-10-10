شكرا لقرائتكم أسوان يستعد لمواجهة الإسماعيلي بعد ضمان البقاء فى الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة أحمد كشرى، تدريباته اليوم السبت، استعداداً لمباراة الجولة المقبلة أمام النادى الاسماعيلى، فى لقاء تحسين المراكز بعدما ضمن أبناء الجنوب البقاء رسمياً فى مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل على استاد الاسماعيلية، وكان لاعبو الفريق قد حصلوا راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الفوز الثمين الذى حققه أبناء الجنوب على فريق حرس الحدود بهدفين مقابل هدف بالجولة 32.

من جانبه، حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تهنئة مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان على إستمرار فريق الكرة بالدورى الممتاز لموسم جديد وأكد محافظ أسوان فى تهنئتة أن إنتصار أسوان حسم الإستمرار بجدارة فى منافسات الموسم القادم 020/2021، مشيراً إلى أن الفوز جاء بفضل الروح القتالية التى تحلى بها الفريق طوال مشوار البطولة، وواصل محافظ أسوان: سعدنا بالأداء المتميز خططيا وفنيا من اللاعبين والجهاز الفنى، الفوز تحقق بدعم مخلص من مجلس إدارة النادى برئاسة اللواء أحمد سليمان، وإستمرار مساندتنا لنادى أسوان كممثل للصعيد، ونادى أسوان أحد الكيانات الرياضية والشبابية و الجماهيرية والإجتماعية التى نعتز بدورها.

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فى سياق آخر، كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان، عن وجود اهتمام من الأهلى والجونة بموهبة أسوان الصاعد كريم الطيب، الذى تم تصعيده من ناشئى 99 خلال الموسم الجارى لتدعيم خط الهجوم فى الفريق الأول، بعدما ضربت إصابة الصليبى الثنائى أوميد أوكرى وأحمد عبد الظاهر، ليقدم مردوداً طيباً خلال مشاركته مع الفريق، وقال أمين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، سنناقش الفترة المقبلة العروض لتحديد الراحلين والمراكز التى تحتاج للتدعيم، وهناك خطة لهذا الأمر بما لا يؤثر على قوام الفريق.

ونجح فريق أسوان فى الفوز على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز على استاد كلية الشرطة، حيث تقدم أيوب مشارك لأسوان فى الدقيقة 7، أما إبراهيم جلال أحرز هدفى فريق أسوان إبراهيم جلال فى الدقيقة 51 و66 على التوالى .

وبهذه النتيجة، ضمن أسوان البقاء فى بطولة الدورى بشكل رسمى بعد وصوله إلى النقطة 37 محتلاً المركز العاشر، بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً فيما استمر حرس الحدود فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 12 وخسر فى 14 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً، ويقترب من الهبوط إلى بطولة الدورى .