شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختبر على جبر ويستعيد عمر جابر فى موقعة الغد أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يخضع على جبر مدافع بيراميدز لإختبار طبى، لتحديد موقفه من مواجهة الأهلى، فى المباراة التى ستجمعهما غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث غاب اللاعب عن مواجهة فريقه الأخيرة أمام نادى مصر، بعد أن شعر بالإجهاد، ليفضل الجهاز الفنى منحه راحة سلبية حتى يصبح جاهزًا لموقعة المارد الأحمر، والتى ستتحدد بعد الاختبار الذى سيخضع له اللاعب، كما يستعد بيراميدز جهود عمر جابر الذى غاب عن المباراة الماضية أيضًا بسبب الإيقاف بعد أن حصل على 3 بطاقات صفراء.

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على الجانب الأخر، حدد مسئولو نادى بيراميدز موعد سفر بعثة الفريق إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى يوم 20 أكتوبر الجارى، على ملعب المركب الرياضى محمد الخامس، فى إطار منافسات نصف نهائى الكونفدرالية، واستقر مسئولو الفريق السماوى على أن يكون السفر إلى المغرب عقب مواجهة طلائع الجيش فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر.

واستقر بيراميدز على أن يكون السفر يوم 15 من الشهر الجارى، حيث ستكون مواجهة طلائع الجيش على استاد بتروسبورت يوم 14، ليتوجه بعدها الفريق إلى المغرب لمواجهة حوريا فى الكونفدرالية.